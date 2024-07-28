Обвиняют в связях с Кремлем: украинские активисты травят западных диджеев за концерты в России

Украинских активистов возмутило, что западные диджеи продолжают выступать на фестивалях электронной музыки в России. Их обвиняют в «нормализации» отношения к военной операции на Украине.

В качестве примера они привели один из самых крупных техно-фестивалей этого лета Outline, который прошел с 18 по 22 июля на берегу Дубны, в 90 км к северу от Москвы. На музыкальной площадке люди танцевали под биты немецких, американских и французских артистов. Как пишет The Guardian, сцена фестиваля находилась в четырех часах езды от Кремля. Всего в мероприятии приняли участие 10 известных западных диджеев.

По словам украинской активистки Майи Баклановой, своими выступлениями западные диджеи «нормализуют» отношение к военной спецоперации на Украине.

«Кремлю важно показать своей аудитории, что западные артисты по-прежнему готовы приезжать в Москву и играть так, как будто ничего не происходит и Россия не изолирована», — считает активистка.

Бакланова призывает западных артистов избегать поездок в Россию. Также она попросила европейские клубы отменить концерты диджеев, которые давали концерты в РФ.

При этом сами диджеи отмечают, что прекрасно провели время на Outline. Многие заявили, что они вне политики, а приезжали в Россию ради хорошей музыки.

Ранее сотни европейцев захотели перебраться в Россию, обвинив властей Франции в осквернении христианских символов на открытии Олимпиады в Париже.