Обвинения абсурдны: власти Киргизии раскритиковали Тину Канделаки после ее слов о русофобии

Власти Киргизии назвали абсурдными обвинения Тины Канделаки в русофобии со стороны Бишкека в связи со сносом музея боевой славы имени генерала Панфилова. Глава пресс-службы президента страны Дайырбек Орунбеков призвал публичных персон не вносить разлад в отношения Киргизии и России.

Как пояснил Орунбеков, состояние здания снесенного музея было неудовлетворительным, отремонтировать его не предоставлялось возможным.

Он также добавил, что Киргизская республика — суверенное государство, а высказывания публичных персон могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, сообщает «Интерфакс».

«Киргизия — многонациональная страна, где русский язык является официальным. Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни», — сказано в сообщении пресс-секретаря президента.

Орунбеков раскритиковал высказывание Канделаки о русофобии и руководстве страны, отметив, что манипуляция данной информацией вредит двухсторонним отношениям и играет на руку тем, кто хочет подорвать стратегическое партнерство стран. В связи с этим он назвал данные обвинения беспочвенными и «абсурдными».

Несколько дней назад Канделаки высказалась по поводу сноса музея Панфиловской дивизии. Она отметила, что такие инциденты становятся основой для популяризации русофобии.

Ранее стало известно, за кого вышла замуж 24-летняя дочь Тины Канделаки Мелания.