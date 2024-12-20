Кормит ребенка исключительно фруктами: женщина запретила дочери пить воду из-за поисков духовности

Прокуратура организовала проверку после информации в Сети о запрете ребенку пить воду. В Ростове-на-Дону одна из местных жительниц села на фруктовую диету и посадила на нее свою дочку, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Россиянка рассказала о переходе на новых вид питания в социальных сетях. По словам женщины, ее дочка не пьет обычную воду. Вместо этого мать самостоятельно добывает ее из плодов. При этом, по словам ростовчанки, ребенок сделал выбор в пользу этого самостоятельно.

«Это питание — про здоровье и духовность. Мне ребёнок показал этот путь. Так что не я за Аличку делала выбор — это был её выбор. Просто нужно чувствовать своих детей, что они хотят и как им лучше», — заявила россиянка.

Сейчас информацию об этом проверяют правоохранители. На основании результатов проверки будет принято соответсвующее процессуальное решение.

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