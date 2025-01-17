Об ошибке стало известно только через 2 года: врачи перепутали пациентов и случайно лишили одного из них жизни

Сотрудники больницы в Ванкувере совершили ошибку, которая стоила жизни одному из пациентов. С чужого согласия они отключили мужчину от аппарат жизнеобеспечения, передает издание People, ссылаясь на судебные документы.

Все началось с того, что в августе 2021 года в больницу поступил 69-летний мужчина, который подавился стейком и перестал дышать. Американец находился на аппарате жизнеобеспечения. О том, что пациент умирает, врачи сообщили не его родственникам, а близким его соседа по палате.

Произошла путаница, в результате которой с чужого разрешения мужчину отключили от аппарата и он скончался. Через некоторое время сосед по палате пришел в себя и позвонил близким. Ошибка вскрылась, но врачи еще два года утаивали истинную причину смерти подавившегося стейком американца, списывая все на естественные причины.

Ранее сообщалось, что ошибка бабушки привела к страшной смерти пяти малолетних внуков. Несовершеннолетние погибли при пожаре.