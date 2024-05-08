NYT: в мозге кандидата в президенты США Кеннеди-младшего нашли червя

Паразит мог повредить часть мозга американского политика Роберта Кеннеди – младшего, заявившего о намерении участвовать в выборах президента США.

По данным газеты The New York Times, в ходе обследования у политика в мозгу обнаружили мертвого червя, который стал причиной ухудшения его здоровья. Еще в 2010 году Кеннеди-младший жаловался на серьезные проблемы с умом и памятью. Тогда медики заподозрили у него опухоль головного мозга, а также выявили признаки отравления ртутью из-за употребления морской рыбы в больших количествах.

На рентгеновских снимках медики обнаружили пятно в голове. Как позже рассказал врач из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы, где проходил обследование политик, это был паразит.

При этом слова медика в 2012 году подтвердил и сам Кеннеди-младший. Он заявил, что аномалию действительно вызвал червь, который съел часть мозга, а затем умер.

Политик неоднократно признавался, что испытывал проблемы с когнитивными способностями, страдал от кратковременной и долгосрочной потери памяти. При этом в начале 2024 года он объявил, что совершенно здоров.

Пресс-секретарь предвыборного штаба политика Стефани Спир также заявила, что у Кеннеди-младшего нет проблем со здоровьем и в случае избрания он сможет исполнять обязанности президента США.

Американское издание обратилось за комментариями к профессору медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне Клинтону Уайту, который не исключил, что в мозг политика могла попасть личинка свиного цепня. Паразит выживал за счёт питательных веществ, поступающих из организма, но вряд ли мог съесть часть мозга Кеннеди-младшего.

В октябре 2023 года Роберт Кеннеди-младший объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в качестве независимого кандидата.

Ранее Минздрав Астраханской области запустил сообщение об удалении у пациентки гельминта длиной 12 см. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на неприятные ощущения в глазу.