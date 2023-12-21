NYP: в США 19-летняя девушка заболела 4 раза из-за плесени в бутылке

В США 19-летняя девушка заболела 4 раза из-за плесени в бутылке. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание New York Post.

Студентка рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем после того, как она выпила воду из пластиковой бутылки. Сперва она заболела простудой. Затем ее состояние стало ухудшаться, поэтому ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Проведя тщательное обследование, врачи выявили у девушки бронхит. Несмотря на лечение, студентке не становилось лучше: у нее возникла крапивница, на фоне которой развился синусит. Доктора прописали ей антибиотики, однако даже они не помогли. Пациентка вновь заболела: на этот раз ее сразила ангина.

Находясь дома на больничном, девушка решила почистить бутылку, из которой она пила воду. Вытащив деталь из крышки, она обнаружила плесень. Студентка не подозревала, что долгое время болела из-за отравления токсинами.

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