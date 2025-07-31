«Нужно приложить все усилия, чтобы спасти»: искусствовед призвал вернуть картину Айвазовского из Баку в Россию

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин призвал вернуть картину художника Ивана Айвазовского «Дорога в лесу» из Национального музея Азербайджана в Россию. Такое заявление искусствовед сделал после сноса памятника художнику в Степанакерте (Ханкенди — прим. «Страсти»).

По мнению российского искусствоведа, есть риск, что произведение великого живописца могут уничтожить, как и памятник в Ханкенди.

«Я думаю, нужно приложить все усилия, чтобы спасти картину „Дорога в лесу“. Если возможно, вывезти, выкупить ее. В крайнем случае договориться с Азербайджаном, чтобы произведение передали на временное хранение», — заявил Миндлин в разговоре с Абзацем.

Напомним, памятник известному российскому живописцу снесли в Азербайджане по решению местных властей в день рождения живописца 29 июля. Монумент был установлен в Степанакерте в 2021 году.