Раньше жили в монастыре: мать, оставлявшую 3-летнюю дочь в квартире, устроили на работу в детсад
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В Краснодаре устроили на работу в детский сад мать, которая несколько дней оставляла 3-летнюю дочь одну в квартире и уходила трудиться на полях. Также опека приняла решение вернуть женщине ребенка – девочка будет посещать этот детсад, и матери не придется разлучаться с ней.
Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на источник.
По его информации, россиянка уволилась с работы на полях, как только дочь изъяли. Собеседник издания охарактеризовал женщину как очень скромную и закрытую, стеснительную.
«Она раньше работала на озеленении в Сочи, жила долгое время при монастыре вместе с ребёнком», - поделился источник.
С проверкой квартиру посетили опека, инспектор по делам несовершеннолетних и представители Минобразования. Как рассказала соседка женщины, мать в итоге «отстояли», девочка возвращается домой.
36-летняя женщина переехала в Краснодар около месяца назад, до этого жила при храме в Адлере – в центре помощи беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Туда она попала, находясь в положении, женщину выгнали с работы. В Краснодаре оформила ипотеку, используя средства материнского капитала, однако платеж оказался слишком высоким. Сейчас ей помогают снизить ежемесячную плату, соседи собирают необходимые вещи, чтобы создать условия в пустой квартире. Неравнодушные люди уже подключили плиту, нашли холодильник, микроволновку, закупили продукты.
Ранее сообщалось, что мать оставляла дочь с одной банкой детского пюре.