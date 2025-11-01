Ночуют третий день на ресепшн: российские туристы устроили забастовку в отеле на Кубе

Россияне устроили акцию протеста в лобби одного из кубинских отелей. Туристы уже третьи сутки ночуют в зоне ресепшена и отказываются заселяться в номера.

Как сообщает Telegram-канал Baza, рейс с российскими туристами не смог приземлиться в запланированном аэропорту Ольгин из-за урагана «Мелисса». Самолет перенаправили в Варадеро, а туристов пообещали довезти до их забронированных отелей на автобусе, но затем предложили альтернативное размещение.

Пятнадцать человек отказались заселяться в предложенный отель, объяснив это тем, что он значительно дешевле оплаченного, недостаточно чистый и имеет проблемы с насекомыми. Туристы продолжают ночевать в зоне ресепшена, жалуясь на нехватку питания и усталость, но намерены добиваться предоставления тех условий размещения, за которые они изначально заплатили.

