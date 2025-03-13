Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти

Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти. Певец поделился откровением с сайтом «Страсти».

Несколько лет назад артист пережил клиническую смерть, после чего его взгляды сильно изменились. В трудный период Ираклий не остался без поддержки друзей и коллег.

«Никогда не забуду своего братана и на тот момент менеджера Юрия Стрелкина, который до моего пробуждения приходил ко мне домой и уже стоял у двери, стучался и уезжал к семье только тогда, когда я ложился спать. Я ему прощу все! Если вдруг он мне ножом в спину ударит, то я повернусь и скажу: «Брат, я тебя все равно люблю!». Много людей, которые помогали как словом, так и делом. Особенно было приятно, когда многие помогали с концертом «Слава Богу за все» и преодолевали трудности вопреки. Конечно же, это мой директор Томочка. Эти люди все знают сами. Когда они видят меня, мои глаза, то понимают, что я умею быть благодарным», — высказался певец.

Также артиста поддерживал батюшка Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные отцы, которые молились за его здоровье.

Несмотря на тяжелый этап, были и те, кто шел против Ираклия, однако даже им певец выражает благодарность.

«Но самую большую благодарность я хочу сказать всем тем, кто шел против меня и провоцировали на то, чтобы стать для них врагом. Я счастлив, что по вере своей не выбирал этот путь и благословляю их. Может, они этого и не знают, но благодаря этому интервью узнают, что я за них молюсь», — сообщил Ираклий.

Полное интервью Пирцхалавы об участии в шоу «Суперстар!» на НТВ, критике Сергея Соседова и творчестве читайте здесь.