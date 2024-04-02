На мужчину, женившегося на сиамских близнецах, подала в суд бывшая жена. Об этом сообщает mk.ru.

Житель США Джош Боулинг еще в 2021 году женился на одной из сестер пары сиамских близнецов — Эбигейл Хенсел. У девушек одно тело на двоих, как и внутренние органы, а вот головы — две.

На днях стало известно, что бывшая жена Боулинга подала на него в суд — девушка требует установить отцовство. Дело в том, что в процессе развода супругов у возлюбленной мужчины родился ребенок. В иске фигурирует сам Джош, а также еще один человек по имени Гэвин Ватнсдал.

Суд в качестве доказательства принял отчет о генетическом тестировании ребенка, однако его данные засекречены и недоступны для просмотра.

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