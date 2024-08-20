Нет привычной шляпки и ножки: россиянин нашел в лесу редкий «танцующий гриб»

Житель Пензенской области отправился в лес и случайно обнаружил редкий исчезающий вид грибов Sparassis crispa, известный как гриб-баран, заячья капуста и танцующий гриб.

Как пишет издание «Столица 58», мужчина заверил, что не стал срывать представителя редкого вида и оставил его в лесу расти дальше.

У этого занесенного в «Красную книгу» гриба нет привычной шляпки и ножки. Его тело представляет собой массивное образование, состоящее из множества переплетенных курчавых лопастей, напоминающих рога барана.

Отмечается, что гриб-баран не ядовит, его можно употреблять в пищу, однако он находится под охраной в России, поэтому собирать Sparassis crispa строго запрещено.

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