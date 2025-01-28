Немного разговаривает, в крайне тяжелом состоянии: 20-летняя россиянка похудела до 32 кг, чтобы понравиться парню

В Подмосковье 20-летняя девушка похудела до 32 кг из-за парня. Ее обычный вес составлял 55 кг, но россиянка хотела понравиться парню, который предпочитал стройных.

Подробности истории приводит mk.ru.

По информации издания, во время работы кладовщицей в одной из торговых сетей девушка познакомилась с парнем. Тот сообщил, что ему нравятся худые. Тогда девушка решила сесть на диеты: по словам родственников, она отказалась от мяса, хлеба, сладкого и овощей.

«Молодой человек уделял ей знаки внимания, но в итоге выбрал другую. Наверное, это стало ударом», - рассказали родные.

Мама девушки призналась, что дочь полгода возят по больницам. Перед Новым годом ее выписали, а спустя два дня стало плохо, она оказалась в реанимации.

«Ирочка сейчас весит 32 килограмма! Она в сознании, немного разговаривает», - поделилась мама.

Девушку кормят через специальный зонд, который установили в животе. Состояние россиянки крайне тяжелое.

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