Российские военнослужащие продолжают вести боевые действия на территории Курской области, уничтожая подразделения ВСУ. Бывший футболист московского локомотива Александр Алиев встал на сторону захватчиков и призвал украинских военных убивать местных жителей, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, спортсмен опубликовал ролик в Сети. В нем он поддержал бойцов ВСУ, которые напали на Курскую область. При этом Алиев призвал украинских военных убивать не только солдат российской армии, но и мирное население, проживающее в регионе.

К слову, согласно открытым данным, некоторые родственники бывшего футболиста «Локомотива» проживают в Курске. Сам Алиев родился в России, в Хабаровске. После 12 лет он покинул страну. Отец спортсмена служил военным летчиком, а мать, возвращаясь к теме Курску, была родом оттуда.

Ранее житель Суджи рассказал, как ВСУ расстреляли его беременную жену. Мужчина пытался эвакуироваться вместе с супругой из опасного района.