Не замечал на протяжении трех недель: в глазнице 24-летнего парня нашли деревянную палочку для еды

В глазнице 24-летнего жителя Вьетнама врачи нашли деревянную палочку для еды. Молодой человек проходил с инородным телом три недели. Статья об этом случае размещена в научном журнале Oral and Maxillofacial Surgery Cases и доступна на сайте ScienceDirec.

За день до появления симптомом парень, будучи пьяным, столкнулся с другом. На утро он почувствовал боль в левом глазу, вокруг которого образовался отек. На третий день вьетнамец обратился в больницу, но там ничего критичного не обнаружили.

Однако через некоторое время молодому человеку пришлось вновь посетить больницу из-за гноя — он стал выделятся из уголка левого глаза. В итоге благодаря компьютерной томографии удалось выяснить, что в глазницу пациента попал девятисантиметровый кусок палочки для еды. Из-за микробов на ней произошло воспаление. С помощью операции специалисты извлекли опасный предмет. Зрение вьетнамца при этом не ухудшилось.

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