Не захотели проходить военную подготовку: южноафриканских парамедиков задержали на Украине

Два парамедика из Южно-Африканской Республики (ЮАР) оказались за решеткой на Украине. Их обвинили в дезертирстве, передает издание City Press.

Молодые прибыли на Украину, чтобы платно отучиться в одном из вузов Львова. Однако вместо этого их отправили на военную подготовку.

Иностранцы не захотели проходить курс и предприняли попытку уехать. На границе их задержали и обвинили в дезертирстве. Сейчас они находятся под стражей.

Родственники южноафриканских студентов уже обратились за помощью к посольству ЮАР. Они намерены спасти молодых людей из украинского плена.

Ранее сообщалось, что в Полтаве местные жители заблокировали автобус сотрудников территориальных центров комплектования. Они помогли спастись части мобилизованных.