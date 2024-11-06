Не так часто появляется на публике: 18-летний сын Дональда Трампа вышел в свет

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп уже вовсю отмечает победу. Он уже провозгласил себя следующим главой страны во время выступления перед своими сторонниками в Палм-Бич. Вместе с миллиардером на сцену вышли его супруга Мелания Трамп и 18-летний сын Бэррон, который редко появляется перед камерами.

Молодой человек не так часто в отличие от родителей мелькает в новостях. Поэтому изменения в его внешности от выхода к выходу могут носить разительный характер. В этот раз пользователи Сети отметили, что наследник Трампа является копией своей матери. Также они написали, что Бэррон красив, высок и обладает интересными чертами лица, передает Леди Mail.

Помимо 18-летнего наследника, у Трампа есть еще четверо детей. Самому старшему из них 43 года. Миллиардер за свою жизнь был женат трижды.

Ранее сообщалось, как российские звезды радуются победе Дональда Трампа на выборах. Они ходят в его мерче и посвящают будущему президенту США комплиментарные посты в соцсетях.