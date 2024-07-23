Не сталкивались с таким уже 20 лет: россиянка наступила на гвоздь и оказалась в реанимации

Жительница Приморья случайно наступила на гвоздь и оказалась в реанимации с тяжелой формой столбняка. Медикам пришлось подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как у нее свело судорогой мышцы шеи, ей сложно было глотать и дышать.

Как рассказала медикам пострадавшая, она не обращалась за помощью несколько дней и обрабатывала рану самостоятельно. Однако самочувствие продолжало стремительно ухудшаться.

Как пояснили в больнице, где проходит лечение пациентка, с тяжелым течением столбняка не сталкивались уже 20 лет. Это смертельно опасное заболевание, которое развивается при попадании в рану бактерии из почвы — клостридии.

Для защиты от столбняка детей прививают начиная с трехмесячного возраста. Взрослые же должны сами обращаться за вакцинацией в поликлинику каждые 10 лет.

Кроме того, при травмах медики вводят специальный препарат против столбняка, сообщает портал «Доктор Питер».

Главными симптомами столбняка являются скованность мышц нижней челюсти, затрудненное глотание, судороги, которые заставляют пациента изгибаться дугой.

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