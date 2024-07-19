Лечения не существует: вирусологи предупредили о появлении опасных для жизни комаров
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В Финляндии появились комары, способные распространять опасный для человека и животных вирус Западного Нила. Об этом сообщила исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл.
По словам вирусолога, которые приводит Фонтанка последний раз насекомое вида Culex modestus появлялось в стране в 2022 году в городе Пори.
«Замеченный в Северной Карелии комар этого вида, скорее всего, является самым северным в мире», — отмечает издание.
При этом в Финляндии пока не выявляли случаи заражения человека или животных, так как для его распространения необходима повышенная температура воздуха.
Вирус Западного Нила впервые выявили в Уганде в 1937 году. Лечения от него не существует. Симптомы заболевания включают головную боль, высокую температуру, ригидность шеи, помрачение сознания, дезориентацию, судороги и паралич.
Ранее в Москве в начале марта жители многоквартирного дома пожаловались на комаров, которые атаковали подъезд.