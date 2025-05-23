Опубликовано 23 мая 2025, 20:421 мин.
Не ругала и не прогнала: в Саратове женщина оставила детскую коляску в подъезде и нашла в ней спящего мужчину
В Саратове мужчина уснул в детской коляске, оставленной в подъезде.
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В Саратове мужчина уснул в детской коляске, оставленной в подъезде, и попал на видео. Транспортное средство семья отправила в химчистку.
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Женщина, как обычно, оставила коляску в подъезде на первом этаже. В какой-то момент туда зашел нетрезвый мужчина и приземлился в люльку.
Мама сняла это на видео, но ругать и прогонять не стала. Коляску пришлось отправить в химчистку.
Ранее сообщалось, что на Тайване обезьяны атаковали мужчину с ребенком в зоопарке и хотели угнать детскую коляску. Пока животные пытались выхватить транспорт из рук посетителя, он упал вместе с наследницей.