Опубликовано 25 января 2025, 17:061 мин.
Не пугали погодные условия и отсутствие комфорта: объявленный в розыск мужчина несколько месяцев жил в стоге сена
В Польше мужчина несколько месяцев жил в стоге сена, чтобы не садиться в тюрьму.
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Необычное место для укрытия организовал себе житель Польши. Мужчина с июня прошлого года жил в стоге сена. У него возникли проблемы с законом, передает Podlasie24.
По данным СМИ, 40-летний поляк организовал себе укрытие в стогу сена, чтобы там скрываться от полиции. Его не пугали погодные условия и отсутствие комфорта в целом. Еду и воду мужчине приносил его родственник.
Причиной внимания правоохранителей стал выданный ордер на арест. Жителю Польши грозили шесть месяцев за решеткой за нарушение судебного запрета на вождение. В скором времени мужчине все равно придется понести наказание.
Ранее россиянин устроил дебош в кафе, чтобы не возвращаться к надоевшей жене. Теперь мужчине грозит более двух недель административного ареста.