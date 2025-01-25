Не пугали погодные условия и отсутствие комфорта: объявленный в розыск мужчина несколько месяцев жил в стоге сена

Необычное место для укрытия организовал себе житель Польши. Мужчина с июня прошлого года жил в стоге сена. У него возникли проблемы с законом, передает Podlasie24.

По данным СМИ, 40-летний поляк организовал себе укрытие в стогу сена, чтобы там скрываться от полиции. Его не пугали погодные условия и отсутствие комфорта в целом. Еду и воду мужчине приносил его родственник.

Причиной внимания правоохранителей стал выданный ордер на арест. Жителю Польши грозили шесть месяцев за решеткой за нарушение судебного запрета на вождение. В скором времени мужчине все равно придется понести наказание.

Ранее россиянин устроил дебош в кафе, чтобы не возвращаться к надоевшей жене. Теперь мужчине грозит более двух недель административного ареста.