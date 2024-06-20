«Не мстите студентам, не пяльтесь в телефоны»: преподавателя уволили из СПбГУ после письма членам экзаменационной комиссии

В СПбГУ преподавателя факультета свободных искусств и наук уволили после писем членам экзаменационной комиссии. В них Максим Кулаев просил не мстить студентам и «не пялиться в телефоны».

Подробности сообщает «Фонтанка».

Об увольнении стало известно 19 июня. Кулаев рассказал, что содержалось в письмах, отправленных экзаменаторам.

Преподаватель указывал, что некоторые включили себя в экзаменационную комиссию сами, несмотря на конфликт интересов. Также педагог уведомил всех о госэкзамене, который должен был состояться 29 мая, и добавил: «На экзамене ведите себя прилично, а не так, как в прошлом году. Не мстите студентам, не хамите им, не оскорбляйте, не пяльтесь в телефоны, не болтайте друг с другом во время ответов и т.д.».

Ранее сообщалось об отстранении от работы комментатора Владимира Иваницкого. В прямом эфире, комментируя борьбу, он допустил слова о «шмарах». Иваницкий заявлял, что такая женщина не нужна 20-летнему самбисту Кириллу Князькову, которого он назвал настоящим женихом, и призвал девчонок «брать на заметку».