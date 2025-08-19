«Не можем сформировать пару»: бегемотиха из Екатеринбурга осталась в одиночестве из-за санкций

Самка бегемота из Екатеринбурга не может встретиться с самцом из-за санкций. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Директор зоопарка в Екатеринбурге Светлана Прилепина рассказала грустную историю — самка карликового бегемота по кличке Ева не может встретиться с самцом для продолжения рода. По словам Прилепиной, все дело в европейских санкциях.

«Мы же ищем животных не только в России, ищем по всей Европе, по Азии. Мы много лет искали самца, а он находится за пределами, за санкциями. Из-за этих санкций мы не можем себе позволить привести и сформировать долгожданную пару», — рассказала она.

По словам Прилепиной, нужное животное нашлось в зоопарке Чехии, но транспортировать его в Россию невозможно.

Директор зоопарка объяснила, что если брать самцов карликового бегемота с территории России, есть шанс сформировать генетически неправильную пару.

