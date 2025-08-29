«Не могла оставаться дома»: родители девятерых детей отправились добровольцами на СВО

Родители, воспитывающие девятерых детей в Кировской области, отправились добровольцами на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Екатерина и ее супруг — родители девятерых детей. В 2023 году супруги отправились на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. Женщина служит начальником медицинской службы, а мужчина — штормовиком.

Пока родители на фронте, их дети находятся под присмотром старшей дочери и ее супруга. По словам Екатерины, ее решение пойти на фронт вызвало недопонимание, но это не волновало женщину.

«Знала, как остро необходимы в зоне СВО медики, нередко для раненых они — спасение, и не могла оставаться дома. Дети, конечно, просили не ехать на фронт, но потом поняли», — отмечает она.

Женщина уже попадала под обстрел и получала ранение. Сейчас Екатерина находится в отпуске, но после россиянка вернется на фронт к бойцам, к которым она относится, как к детям.

Ранее сообщалось, что мать троих детей из Дагестана отправилась на СВО за мужем и служит радиосвязистом.