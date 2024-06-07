Не хочет возвращаться домой: американский юрист из «Давай поженимся» просит убежища в России

Тревис Бейли, американский юрист снимавшийся в «Давай поженимся», попросил убежища в России. Мужчина не хочет возвращаться в Соединенные Штаты из-за страха перед президентом страны Джо Байденом, передает Telegram-канал Mash.

Бейли приехал в Россию несколько лет назад, женился благодаря известной телепередаче, но через какое-то время развелся. Американец хотел бы остаться, но срок действия его туристической визы подходит к концу.

В связи с этим Бейли обратился к российским властям с просьбой предоставить политическое убежище. Он объяснил свое желание остаться тем, что президент США Джо Байден — военный преступник, а Штаты ему не подходят для жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из отелей был найден китайский турист без сознания. Мужчина выпил смертельную дозу алкоголя.