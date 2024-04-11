Не был на улице 10 лет: что известно о жизни 400-килограммового москвича, которого пытаются спасти

400-килограммовый москвич, которого пытаются вынести из квартиры спасатели, не выходил из дома 10 лет, а последние три года совсем перестал ходить. Но 54-летний мужчина не унывает и даже шутит над собой в соцсетях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Оказалось, что мужчина стал испытывать проблемы с ногами после ковида. За ним ухаживает 24-летний сын, который оборудовал для отца кровать с держателями и всем необходимым для жизни. Так, у него есть рация, чтобы попросить родных о помощи.

Напомним, что житель позвонил в скорую и пожаловался на боли в сердце. Медики приехали на место и выявили сердечную недостаточность, а также абсцесс нижней части живота. Ему понадобилась госпитализация, но это не так то просто сделать. Восемь сотрудников не могут вынести мужчину из квартиры на первом этаже. Они пытаются снять оконные рамы, чтобы эвакуировать пациента.

Что касается самого жителя, то он спокойно наблюдает за действиями со стороны. Несмотря на боли, он общается с сыном. В соцсетях мужчина открыто шутит о своем весе и публикует юмористические картинки на эту тему.

Ранее певица Ева Польна рассказала о том, как стала принимать свой вес и бороться с хейтерами. По словам знаменитости, набирать килограммы она начала еще в детстве.