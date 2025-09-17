Нашел новое призвание: раненый русский боец пролежал в окопе без сознания 5 дней и смог выжить

Участник СВО Станислав вернулся с фронта, где несколько раз его жизнь висела на волоске. Он почти неделю пролежал раненый без сознания в окопе, а потом смог самостоятельно добраться до своих через минное поле. Историю бойца приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Станислав отправился в зону спецоперации еще в 2023 году. В канун Нового года он получил сквозное пулевое ранение от вражеского снайпера. Напарник бойца оказал ему первую помощь, а затем отправился за подмогой. Военнослужащий потерял сознание и пришел в себя только спустя 5 дней.

В итоге Станиславу пришлось самостоятельно выбираться из окопа. Он на ощупь вылез из ямы и направился в сторону российских позиций через минные поля.

После этих событий боец ослеп на один глаз. Сейчас он находится у себя на родине — в Крыму. Станислав проходит реабилитацию и уже нашел новое призвание: он занимается массажем и хочет открыть свой кабинет.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Дагестана отправилась на СВО вслед за мужем. Она служит радиосвязистом.