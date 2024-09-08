«Нас передавали по цепочке»: как волонтеры спасли жительницу Суджи и ее мужа

По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова из приграничных районов региона вывезли около 2 тыс. человек. Помогли эвакуироваться людям волонтеры, которые рисковали своими жизнями под вражеским огнем.

Жительнице Суджи Надежде удалось выбраться из города с больным мужем. Женщина не могла уехать самостоятельно — у семьи нет машины. Вместе с супругом она осталась дома без света, воды и газа. От голода их спасали овощи с огорода и заготовки.

На четвертый день в окно семье постучались, как говорит Надежда, «ангелы-волонтеры». Сын женщины попросил о помощи однокурсника-волонтера Дмитрия Терентьева. Именно он помог семейной паре.

«Нас передавали по цепочке. В город за нами добровольцы приехали на бронированной машине. Потом за городом мы пересели уже в другую машину, следом — в третью, и так до слободы Белая, где в то время еще не было боевых действий», — цитирует женщину mk.ru.

Бронированный транспорт несколько раз возвращался в Суджу за другими людьми — их свозили в Белую до самой ночи, а уже потом отправили в Курск.

Надежда с благодарностью вспоминает о своих спасителях. Они вывозили людей даже из тех районов, где были взорваны мосты.

В Курске женщина и ее супруг снимают квартиру у друзей сына. Их обеспечили всем необходимым, благодаря гуманитарной помощи. Но у Надежды одна мечта — вернуться в Суджу, где остался ее любимый кот.

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