Много крабового мяса и куриные сердечки: отец Алисы Тепляковой рассказал, чем кормит детей-вундеркиндов

Евгений Тепляков – многодетный отец и папа Алисы Тепляковой – рассказал, чем кормит семью. Он показал часть продуктовой корзины: мужчина купил много крабового мяса, куриные сердечки, рыбу.

Подробностями он поделился в YouTube-канале «Учимся с Алисой».

Евгений Тепляков показал на камеру, что купил в разных торговых точках. Он достал из рюкзака много крабового мяса, а также куриные сердечки и рыбу. Товары были куплены со скидкой 30-35%.

Глава семейства также купил хлеб, рис, гречу. За один поход в магазин он потратил 7-7,5 тыс. рублей.

«Многодетные семьи покупают товары со скидкой, потому что они дешевле, чем товары без скидки… А ведь скоро нас станет 11», - поделился Евгений в своем блоге.

Мужчина отметил, что в семье также есть два кота – «каждый есть как человек, даже больше», подчеркнул Тепляков.

Ранее он делился новостью о том, что скоро в семье родится девятый ребенок.