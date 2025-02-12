36-летняя актриса с богатым опытом: что известно о жене Юрия Колокольникова

Актер Юрий Колокольников посетил презентацию третьего сезона сериала «Белый лотос» в США и представил публике свою жену, литовскую актрису Вильме Кутавичюте. Ей 36 лет, училась в ГИТИСе вместе с Александром Петровым и Александром Молочниковым. Другие подробности в материале сайта «Страсти».

С Колокольниковым Кутавичюте впервые встретилась на съемках драмы «Юморист», однако слухи о их романе появились только во время работы над сериалом «Воскресенский». Пара не афишировала свои отношения, поэтому их бракосочетание осталось незамеченным для прессы. В декабре 2024 года артисты посетили светское мероприятие в статусе мужа и жены. Они были коллегами по фильму «Последний Ронин» и на премьере рассекретили свои отношения.

О личной жизни девушки до встречи с 44-летним Колокольниковым данных практически нет. В соцсетях актриса признавалась, что у нее были романы, однако имен не раскрывала. Вильма близко дружила с режиссером Александром Молочниковым, но слухи об их возможном романе не нашли подтверждения. Кроме того, актриса тесно общалась с другим однокурсником – Александром Петровым.

Известно, что Вильме родилась в Литве, но в 2008 году переехала в Москву и после окончания вуза осталась жить в России. В 2015 году Кутавичюте даже поставила спектакль в Театре имени М. Ермоловой, за что позже благодарила поверившего в нее Олега Меньшикова. Однако жизнь свою с театром связывать не захотела и решила сосредоточиться на кинокарьере. Первый успех пришел, когда она снялась в комедии «Лавстори» режиссера Петра Тодоровского. Компанию на съемочной площадке ей составил давний друг Александр Петров.

Ранее в Сети опубликовали трейлер американского сериала «Белый лотос», в котором появился российский актер Юрий Колокольников. До этого СМИ распространяли информацию о появлении в проекте звезды «Холопа» Милоша Биковича.