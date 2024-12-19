На смену квадроберам и лапкерам: новая мода охватила молодое поколение

Новое занятие увлекло детей в России. Теперь, помимо квадрберов и лапкеров, в среде дошколят и школьников появились так называемые петрокеры — они воспитывают и дрессируют камни, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Больше всего в это занятие погружены дети от 6 до 12 лет. Они покупают камни с маркетплейсов, представляя, что это живой питомец. Продавцы узнали о появлении петрокеров на просторах Сети и уже взвинтили цены на товары. Теперь минимальная стоимость камня составляет 500 рублей.

Помимо булыжника, дети получают пособие к нему. В нем говорится, как обращаться с «новым питомцем». Также продавцы рекомендуют несовершеннолетним покупателям дать имя камню, чтобы установить с ним эмоциональную связь.

Ранее исполнительница MIA BOYKA стала лауреатом ежегодной премии «Герои Рунета». Ее отметили за скандал с квадроберами.