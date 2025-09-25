На Бали не требуется согласие на изъятие органов: матери вернули тело покойного сына без сердца

В Австралии местная жительница крайне удивилась, когда получила тело покойного сына без сердца. На то чтобы вернуть орган, у женщины ушло несколько недель и сотен долларов, передает Daily Mail.

23-летний австралиец погиб на Бали во время отдыха. Его нашли мертвым в бассейне. Когда тело туриста вернули на родину, то специалисты, проводившие осмотр, не обнаружили внутри сердца.

Для матери, как пишут журналисты, это стало «ударом под дых». Женщине в итоге удалось вернуть орган вслед за телом.

После ситуацию прокомментировали индонезийские патологоанатомы. По их словам, на островах не требуется согласия родных, чтобы изъять органы при необходимости. В случае австралийца это было нужно для установления причины смерти.

