На 12-й день брака начал подозревать: мужчина притворился женщиной в никабе и вышел замуж за мусульманина

В Индонезии местный житель едва не стал жертвой мошенника, который притворился женщиной. Мужчина женился на злоумышленнике и заподозрил подвох лишь на 12 день, передает издание South China Morning Post.

Индонезиец познакомился с якобы девушкой в соцсетях. После общения в Сети они встретились. Избранница пришла на свидание в никабе, который закрывал все лицо.

Все время до свадьбы мужчина видел свою вторую половинку лишь в головном уборе. После торжества мошенник продолжил прятать лицо. Тогда индонезиец стал подозревать неладное.

В итоге он нашел родителей жены и узнал об обмане. Оказалось, что злоумышленник притворился женщиной ради того, чтобы завладеть имуществом другой семьи. За мошенничество ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее криптомиллионер по ошибке перевел мошенникам 6,3 млрд рублей. Мужчина потерял 97% всех своих сбережений.