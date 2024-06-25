Мыло за 2 тыс. рублей в туалете и куча охранников: как устроен элитный ТЦ в Москве

В элитном торговом центре «Времена года» в Москве охранников больше, чем посетителей, а жидкое мыло в туалете стоит от двух тысяч рублей за флакон. Корреспондент издания MSK1.RU побывал в ТЦ на Кутузовском проспекте, который называют местом для богатых людей.

Журналист отметил, что возле здания паркуются автомобили представительского класса: Mercedes G, Mercedes Maybach, Range Rover и другие, стоимостью от 20 миллионов рублей. А в самом торговом центре было очень мало людей, охранников было больше, чем посетителей.

Журналист отправился в туалет, где обнаружил мыло и крем для рук фирмы Giardino Magico (от 2000 рублей за флакон 500 миллилитров). Двери сделаны из ценных пород дерева, а сантехника — из мрамора. При этом вход в уборную бесплатный, не везде такое встретишь.

«Привет» ГУМу с его платными туалетами, где вход стоит 200 рублей», – пишет источник.

Несмотря на обилие магазинов, многие из них закрыты из-за санкций. Но оригинальные швейцарские часы Rolex здесь купить можно. Также есть магазин Philipp Plein, где можно приобрести товары роскоши.

По поводу еды предлагается выбор. Есть фудкорт, но привычных сетей фастфуда не найдешь. Цены непривычные, как в ресторане – в одном из мест салаты стоят по 1000 рублей, а шарик мороженого — 320 рублей.

Есть еще гастроном «Глобус Гурмэ», где нет дешевых продуктов. Можно найти множество зарубежных марок. В центре находится импровизированный бар с напитками – можно выпить шампанское за 10 тысяч рублей или лимонад за 545 рублей.

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