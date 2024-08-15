Мягкая игрушка закрыла от украинского дрона 10-летнюю девочку в Судже

Мягкая игрушка в виде ростового кота закрыла от взрыва дрона 10-летнюю девочку в Судже. Ребенок получил только травму колена.

Подробности сообщает RT со ссылкой на маму девочки.

Дрон залетел в открытый люк машины – на ней дядя с тетей эвакуировали девочку и ее брата. По словам матери девочки, БПЛА оказался начинен металлическими шариками.

Игрушка «кот-батон» спасла девочку – благодаря кукле, пострадало колено, из него достали три осколка.

Брат получил куда более серьезное ранение. У него травма черепа, ребенку потребовалась восьмичасовая операция. Стабилизировав состояние ребенка, врачи отправили несовершеннолетнего в Москву. Известно, что мальчик уже понемногу ходит.

Тетя почти не пострадала, а дядя получил множественные осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что в Курской области бабушка спасла 34-летнего внука от расстрела ВСУ.