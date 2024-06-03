«Мы работали, как в последний раз»: экс-соратница Пригожина Кацман раскрыла установку перед мятежом

Помимо ЧВК «Вагнер», у Евгения Пригожина были «информационные бойцы». По данным News.ru, перед мятежом летом прошлого года они получили специальную установку по поводу того, как освещать это событие.

Медиаменеджер Ксения Кацман, которая была сотрудником пула, сотрудничавшим с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным, рассказала журналистам о вечере, когда начался так называемый марш справедливости. Так, по словам девушки, она получила сообщение от коллег. Ей и другим «информационным бойцам» предлагали «размять пальчики» перед мятежом.

«Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — вспоминает медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на улицу в масках и с кувалдой в руках в Москве. Они собрались у памятника генералу Михаилу Скобелеву.