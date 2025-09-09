Мужчина зашевелился и начал кашлять в гробу во время похорон

В Индии мужчина начал шевелиться и закашлял в гробу во время похорон. Семья немедленно доставила родственника в больницу.

О необычном случае сообщает NDTV.

Несколько дней назад с жителем Индии произошел несчастный случай, мужчина получил серьезные травмы и попал в частную клинику. Медики констатировали смерть мозга.

Когда родные собирались хоронить мужчину, он стал подавать признаки жизни. Семья отвезла родственника в районную больницу – там он сейчас проходит лечение. Состояние пациента оценивается как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В частной клинике тем временем опровергли заявления семьи и объяснили, что не признавали мужчину мертвым. Там уверены: родственники перепутали медицинские термины.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 79-летняя женщина с инсультом «воскресла» в больнице после сообщений о смерти. В медучреждении заверили, что не звонили семье и не сообщали о смерти – это могли сделать мошенники.