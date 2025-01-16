Мужчина выиграл в лотерею 9 млн долларов и отказался увольняться с работы

Мужчина из Великобритании выиграл в лотерею 9 млн долларов, но не стал увольняться с работы. Об этом сообщила газета Metro.

Счастливчику по имени Джеймс Кларксон всего 20 лет. Он получил уведомление о выигрыше по телефонной рассылке и сначала не испытал никаких сильных чувств. Однако затем, перепроверив все, пришел в настоящий восторг.

«Я просто начал смеяться. Это было безумие», — приводит газета его слова. Вечер Джеймс провел с семьей за празднованием счастливого события, а на следующее утро вышел на работу — в настоящее время он стажируется как инженер-газовик. Уходить с этого места он не намерен.

«Я не собираюсь прекращать работать, я слишком молод», — объяснил Джеймс.

При этом он уже забронировал путевку на дорогостоящий курорт и приобрел несколько люксовых вещей, включая куртку и сумку Gucci. Большую часть выигранных денег он планирует вложить в ипотеку.

Ранее участница музыкальной группы 5sta Family Лоя рассказала, как оплатила часть учебы выигрышем в казино. Артистка при этом назвала себя неазартным человеком и призвала людей сохранять рассудок — сама она была в игорном заведении лишь один раз и считает, что ей крупно и единично повезло.