«Смогла оплатить себе университет»: солистка 5sta Family рассказала о выигрыше в казино

Группа 5sta Family приняла участие в музыкальном марафоне на «Авторадио» и рассказала о своей удаче. Солистка коллектива Лоя призналась, что однажды с помощью выигранных денег даже оплатила часть учебы в университете.

Артистка при этом назвала себя неазартным человеком и призвала людей сохранять рассудок. Сама она один раз играла в казино, когда еще была совсем юной. Игра сложилась для нее удачно.

«Мне действительно повезло, достаточно на крупную сумму. Я смогла оплатить себе университет, полгода обучения, это было приятно, потому что родители денег не давали. Так что это был классный бонус», – поделилась Лоя.

Другие участники группы рассказали, что участвуют в лотереях, в том числе телевизионных.

«Я тоже выиграл, заказал себе протеиновые батончики на эти деньги», – добавил один из артистов в эфире «Авторадио».

Напомним, что 10 сентября ведущие шоу Мурзилки Live», группа 5sta Family и другие артисты приняли участие в третьем суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон», где раздавали слушателям подарки и разыграли главный приз – стильный кроссовер. На праздничный марафон пришли Galibri & Mavik, «Фабрика», Хабиб, Коста Лакоста, Иракли, солист группы «Братья Грим» Костя Грим.