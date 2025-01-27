В Таиланде мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны. Об этом сообщает зарубежное издание The Thaiger.

По информации источника, инцидент произошел 18 января, когда полиция расследовала смерть замерзшего на улице мужчины. Сотрудники правоохранительных органов решили, что умершим является местный житель по имени Пхет и посоветовали его родственникам готовиться к похоронам.

20 января брат Пхета отправился за результатами вскрытия. Его смутило, что у родственника на спине была татуировка, а у покойного не обнаружили рисунка на теле. Вскоре ему позвонили из дома и сообщили о возвращении брата домой.

Как выяснилось, мужчина уезжал на заработки. Длительное отсутствие заставило родных поверить в его смерть.

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