Мужчина проник в морг и выкрал три ампутированные ноги

В Румынии мужчина проник на территорию больницы, зашел в морг и выкрал три ампутированные ноги. После этого он скрылся. Подробности сообщает Romania Insider.

По данным источника, администрация клиники обратилась в полицию 13 января. Представители медицинского учреждения рассказали, что неизвестный пробрался на закрытый участок и унес с собой мешок, в котором лежали ампутированные конечности. В ходе расследования удалось найти только две ноги из трех. Одна лежала возле бака с медицинскими отходами, а вторая — на соседней улице.

Поймали преступника только спустя несколько дней после проникновения в больницу. Во время допроса он признался, что действительно пришел в клинику с целью кражи, но хотел забрать не ноги, а бутылки, чтобы сдать их на переработку и получить за это деньги. Он подчеркнул, что не знал о содержимом мешка, когда брал его.

После случившегося больницу оштрафовали на 885 евро за халатное обращение с частями тел.

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