Мужчина попытался открыть аварийную дверь во время полета из Еревана в Москву

Мужчина попытался открыть аварийную дверь во время полета. Рейс, на котором произошел инцидент, направлялся из Еревана в Москву.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Когда судно набирало высоту, мужчина, сидевший в конце самолета, неожиданно прошел за штору, толкнул стюардессу и стал что-то делать. Увидев это, очевидец перепрыгнул с первого места и оказался там через три секунды.

«Горела лампочка, ручка была повернута на 90 градусов», - сообщил пассажир, который помог остановить хулигана.

По его словам, «целый самолет родился заново».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина избил пограничника, опоздав на рейс в Хургаду. Он был с женой, а перед инцидентом употребил алкоголь. В итоге пассажира задержали, он пройдет медосвидетельствование.