Мужчина полюбил пауков и стал жить с тысячей тарантулов

Мужчина сумел поправить свое психическое здоровье благодаря тарантулам. Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что 37-летний Арон Феникс стал коллекционировать тарантулов еще в 2021 году. В настоящий момент с ним в доме живут около тысячи пауков, а в отдельном месте он занимается разведением тарантулов. Мужчина рассказал, что самый крупный из его экземпляров примерно равен по диаметру тарелке.

Необычное хобби стало следствием психиатрического диагноза. Феникс страдает от биполярного расстройства, и в какой-то момент медики порекомендовали ему завести хобби, которое помогло бы ему сохранять эмоциональную стабильность. Мужчина решил завести тарантула, поскольку в юности у него был такой паук, однако в какой-то момент он был вынужден отдать питомца. Он быстро проникся любовью к паукам.

Феникс начал с нескольких членистоногих, однако через некоторое время стал заниматься спасением тарантулов по всей стране. Лишь за 2024 год он приютил у себя больше двухсот особей, которые по какой-то причине остались без дома. По его словам, он «был рожден спасать пауков».

Прославившись благодаря своему увлечению, Феникс стал ездить по стране и помогать людям, которые просят его помочь справиться с арахнофобией — страхом пауков. Мужчина признался, что в девяти из десяти случаев у него получается убедить клиентов подержать тарантула в руке.

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