Мужчина пережил 45-минутную клиническую смерть и стал преступником

В США местного жителя вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца, а спустя четыре года он решил стать преступником. Об этом сообщает Komo News.

Речь идет о Майкле Кнапински, который стал известен в 2020 году. Тогда он с товарищами отправился в горный поход. В какой-то момент компания разошлась в разные стороны, а погода постепенно начала ухудшаться. Спустя некоторое время группа собралась вновь, но уже без Капински. Его обнаружили в тот же вечер рядом с заледеневшей рекой без сознания.

В реанимации американец скончался. Медикам удалось вернуть его к жизни через 45 минут. Когда Кнапински восстановился, он рассказал, что изменит свою жизнь к лучшему, будет помогать обществу и заниматься благотворительностью. Однако через четыре года он стал преступником.

В октябре текущего года наркозависимый Кнапински договорился встретиться с дилером на автопарковке. Мужчина собирался купить запрещенные вещества на сумму 1,9 тысячи долларов (191 тысяча рублей). Следствие считает, что Кнапински решил не платить за наркотики и выстрелил в дилера. Наркоторговца не смогли спасти.

В настоящий момент переживший клиническую смерть злоумышленник ждет суда.

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