Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

В США 40-летний мужчина обжег в походе во время готовки палец и лишился ног. Об этом сообщает издание People.

Местный житель отправился в поход и получил травму пальца, которая привела к ампутации ног. Он перекладывал сковородку с костра на стол, обжег большой палец и проигнорировал болевые ощущения. Через некоторое время мужчина почувствовал дискомфорт в лодыжке, но и на эту проблему не обратил внимания.

Потерпевший обратился к врачу, когда его ноги стали фиолетовыми, но было уже поздно.

«Я просто перекладывал сковороду с костра на стол и обжег большой палец. Это был небольшой ожог. В тот момент я не придал этому значения. Когда я начал нести бред во сне, а ногти на ногах стали фиолетовыми, я решил, что пора ехать в больницу», — высказался житель США.

В больнице мужчина стал терять сознание, и врачи ввели его в искусственную кому, в которой он был 6 дней. Очнувшись, пациент увидел почерневшие ноги.

Ему оставили оба колена. Мужчина надеется, что сможет встать на протезы и вернуться к привычной жизни.

Ранее 5-летнему ребенку провели операцию по удалению лишних пальцев. Подробности читайте в этой новости.