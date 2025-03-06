Мужчина купил мороженое и заметил в нем целую ядовитую змею

В Таиланде мужчина обнаружил ядовитую змею в мороженом на палочке. Об этом сообщает The Thaiger.

4 марта житель Таиланда, чье имя не раскрывается, опубликовал в своем микроблоге пост с несколькими фотографиями. На снимках можно было заметить фруктовый лед на палочке, внутри которого свернулась целая замерзшая змея.

«Змея с глазами лани, ты еще не умерла? Мороженое из черных бобов, купленное из тележки мороженщика. Это реальная фотография и реальная ситуация. Я сам его купил», — подписал фото таец.

Небольшая змея в мороженом обладает черно-зеленым окрасом, однако ее видовая принадлежность пока не определена. Многие пользователи Сети допустили, что это может быть декоративная райская украшенная змея или золотая древесная змея, которая является умеренно ядовитой.

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