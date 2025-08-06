Мужчина год назад купил билеты на группу Oasis и погиб на концерте

Мужчина погиб на концерте рок-группы Oasis в Лондоне. Он упал с верхнего яруса стадиона «Уэмбли» и поскользнулся на пиве.

О происшествии сообщает The Sun.

Несчастный случай произошел с британцем по имени Ли Клейдон. Его отец назвал произошедшее «ужасным случаем».

«Пиво было разлито по всему полу, было очень скользко, и Ли просто поскользнулся и упал», - сообщил Клайв Клейдон.

Погибший купил билеты год назад и ждал этого события. Свидетелями смерти стали брат, племянник и племянница.

Мужчина отметил, что врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. Отец намерен получить ответ от администрации стадиона, почему они не обеспечили достаточный уровень безопасности.

Ранее сообщалось, что в Видном мужчина поскользнулся дома и получил «перелом висельника». Россиянин упал на голову, после чего почувствовал онемение руки и ноги. Полученный перелом часто смертелен, но 64-летнему жителю Подмосковья повезло – ему экстренно сделали операцию и поставили на место смещенные позвонки.