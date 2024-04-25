Хирурги впервые пересадили человеку искусственное сердце и почку свиньи

В США хирурги из Медицинской школы Нью-Йоркского университета впервые в истории провели комбинированную операцию по одновременной пересадке пациенту искусственного сердца и почки свиньи.

Отмечается, что 54-летняя пациентка находилась в терминальной стадии заболевания почек. Кроме того, у нее диагностировали сердечную недостаточность. Женщине было отказано в пересадке донорских органов человека, так как вероятность благоприятного исхода была крайне мала.

При этом пациентке предложили уникальную операцию, которая стала ее единственным шансом на жизнь. Ранее человеку с механическим сердечным насосом никогда не пересаживали органы. Трансплантация почки свиньи живому реципиенту стала второй в мире.

Операцию проводили в два этапа. Сначала женщине установили сердечный насос, а через несколько дней пересадили почку генетически модифицированной свиньи.

Сейчас почки пациентки «функционируют прекрасно, и сердце находится в лучшей форме». За пациенткой продолжают наблюдать врачи. Хирурги дают благоприятный прогноз, сообщает портал EurekAlert.

Ранее в Иордании хирурги провели операцию на головном мозге находящемуся в сознании пациенту. Во время иссечения опухоли мужчина разговаривал по мобильному телефону.