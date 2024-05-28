Москвичка отсудила у поликлиники круглую сумму за досрочное закрытие больничного

Жительница Москвы отсудила у поликлиники 45 тысяч рублей за преждевременно закрытый лист нетрудоспособности. Пациентка чувствовала себя плохо, однако врач все равно выписал ее на работу.

В итоге у женщина повторно обратилась в поликлинику, так как не смогла исполнять свои трудовые обязанности. При повторном обследовании у нее диагностировали коронавирус.

Как пишет mk.ru, инцидент произошел в районе Новопеределкино. Москвичка обратилась в суд с требованием наказать поликлинику и выплатить ей 250 тысяч рублей компенсации морального вреда и материального ущерба за оказание услуг ненадлежащего качества.

При этом представитель медучреждения встал на сторону врача и настаивал, что доктор все сделал правильно. Несмотря на возражения, суд признал, что действиями врача истцу причинены физические и нравственные страдания.

Вместе с тем, размер моральной компенсации был снижен до 30 тысяч рублей. Кроме того, поликлинику обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. В выплате имущественного ущерба пациентке отказали, так как не нашли доказательств.

Ранее на Урале мальчик отсудил у школы 150 тысяч рублей после падения в обморок на мероприятии.