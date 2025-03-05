Москвичка обнаружила камеру видеонаблюдения в салоне красоты во время эпиляции

В Москве девушка обнаружила камеру видеонаблюдения в салоне красоты. Она вызвала полицию.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в салоне, расположенном в Ховрино. Делая процедуру эпиляции, москвичка обратила внимание на мигающую камеру перед кушеткой – о наличии видеонаблюдения ее не предупреждали. Девушка остановила процедуру в середине и отправилась разговаривать с руководством.

Ей сообщили, что камера висит 12 лет и нужна для пожарной безопасности. Клиентка уверяет, что в прошлый раз камеры не было.

Она написала заявление в полицию. Известно, что тот же салон посещает ее 11-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Хилькевич установила дома камеры после того, как наняла няню. Она признавалась: переносить чужого человека в доме да еще рядом с дочерью очень сложно.